¿Qué son los gastos hormiga y cómo afectan sus finanzas personales?

Los gastos hormiga son pequeños consumos diarios que suelen pasar desapercibidos, pero que al acumularse pueden representar una parte importante del presupuesto familiar y afectar la capacidad de ahorro.

Un café antes de ingresar al trabajo, un snack a media mañana, un postre o una compra impulsiva son algunos ejemplos de estos gastos que, aunque parecen inofensivos por su bajo costo, terminan generando un impacto significativo en las finanzas personales.

El economista Oscar Tomianovic explicó que este tipo de consumos pueden llegar a representar cerca del 20% de los gastos de una persona.

"Son aquellos gastos que parecen pequeños, pero que se van acumulando con el tiempo y en el largo plazo pueden afectar en gran medida nuestras finanzas personales", señaló.

Como ejemplo, indicó que una persona que compra un café de Bs 10 todos los días laborales puede llegar a gastar alrededor de Bs 2.600 al año únicamente en ese producto.

Según el especialista, el principal riesgo de los gastos hormiga es que reducen el margen de ahorro de las familias, que ya destinan gran parte de sus ingresos al pago de alquileres, créditos, servicios básicos y alimentación.

"Las familias bolivianas tienen muy poca capacidad de ahorro. Ese poco dinero que queda después de cubrir las obligaciones muchas veces termina yéndose en gastos que podrían minimizarse con una mejor planificación", afirmó.

Para evitar que estos pequeños consumos afecten la economía personal, Tomianovic recomienda llevar un registro detallado de todos los gastos, ya sea mediante aplicaciones móviles, hojas de cálculo o incluso herramientas de inteligencia artificial.

"Una vez que uno ve cuánto dinero tiene disponible para sus gustos, va a pensarlo dos veces antes de realizar ese gasto hormiga", sostuvo.

Los especialistas coinciden en que identificar estos consumos, controlar los impulsos de compra y mantener una planificación financiera son medidas clave para evitar fugas de dinero y fortalecer el ahorro familiar.

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