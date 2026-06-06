Porcinocultores respaldan desbloqueos y reportan pérdidas de Bs 52 millones

Los productores de cerdo de Santa Cruz expresaron su respaldo a los operativos de desbloqueo que se ejecutan en distintas carreteras del país y aseguraron que los bloqueos han provocado pérdidas millonarias para el sector, alcanzando los 52 millones de bolivianos.

El representante del sector destacó la intervención de las autoridades para restablecer la circulación en las rutas bloqueadas y afirmó que la situación estaba afectando gravemente a la producción nacional.

“El país está totalmente estrangulado y no podemos esperar un solo día más porque esto se tiene que solucionar de una vez”, manifestó.

Según el reporte presentado por los productores, las pérdidas económicas ascienden a aproximadamente 1,5 millones de bolivianos por día, una cifra que consideran insostenible para toda la cadena productiva del país.

“Estamos llegando ya a los 52 millones de bolivianos. Tenemos pérdidas de un millón y medio diario y esto va a llevar a una crisis alimentaria porque no va a haber cómo producir alimentos para el país”, advirtió el dirigente.

Los productores también demandaron que se investigue y sancione a los responsables de las medidas de presión.

“Sí o sí tiene que haber un resarcimiento y los culpables de esta situación tienen que pagar. No es solamente desbloquear, sino procesar a estos delincuentes que están provocando la crisis de este país”, afirmó.

El sector espera que los operativos continúen en todos los puntos de bloqueo para garantizar la normalización del tránsito y evitar mayores perjuicios a la producción y al abastecimiento de alimentos.

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