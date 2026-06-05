Atención: así cierra el dólar paralelo y referencial antes del fin de semana

El mercado cambiario nocturno de este viernes expone una dinámica de sutiles ajustes que modifica el mapa de las transacciones de divisas en el país. Esta información permitirá evaluar con cautela los últimos indicadores de la jornada, los cuales reconfiguran el escenario de liquidez de cara al fin de semana.

La postura del entorno digital

Las plataformas web dedicadas al seguimiento de la cotización paralela fijaron sus posiciones definitivas con un comportamiento sumamente competitivo en las últimas horas del día. El portal especializado Dolarboliviahoy.com estableció sus operaciones de cierre en Bs. 9,97 para la compra y en Bs. 9,96 para la venta de la moneda estadounidense.

Imagen: Dolahoybolivia.com

Los parámetros de la banca matriz

Por otro lado, el escenario regulado mantiene una distancia prudencial respecto a los marcadores alternativos mediante sus reportes oficiales actualizados. El Banco Central de Bolivia (BCB) determinó que el tipo de cambio referencial para culminar este viernes se posicione en Bs. 9,72 para la compra y en Bs. 9,92 para la venta.

Imagen: BCB.

La configuración de estas cifras nocturnas expone una brecha evidente entre los valores estatales y el promedio del circuito digital independiente. Mientras la venta oficial se sitúa a escasos centavos de la barrera de los diez puntos, el sector informal ya transita en un margen superior que marca la pauta de las operaciones privadas inmediatas.

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