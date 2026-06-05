NASA capta desde el espacio una misteriosa mancha naranja en Bolivia: ¿de qué se trata?

Una impresionante fotografía capturada desde la Estación Espacial Internacional ha puesto los ojos del mundo sobre el altiplano boliviano. La agencia espacial NASA difundió la imagen de una gigantesca mancha naranja que resalta con fuerza a 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar.

Este fascinante fenómeno visual corresponde a nuestra emblemática Laguna Colorada, cuyo tono rojizo contrasta con los depósitos salinos blancos de bórax que la rodean. Lejos de ser una anomalía actual, esta mística apariencia es el resultado directo de la evolución geológica de un antiguo lecho lacustre.

Algas y química natural

El intenso color que caracteriza a este cuerpo de agua boliviano proviene de la proliferación de la Dunaliella salina, un alga adaptada a condiciones extremas. Dichos organismos liberan carotenoides, pigmentos naturales que tiñen el ecosistema y mutan a tonos verdosos según la temperatura y la salinidad estacional.

La laguna, vista desde la superficie (Wikimedia Commons/Havardtl).

La interacción entre el clima y la química modela un paisaje dinámico que se ha convertido en uno de los mayores tesoros visuales del suroeste de Bolivia. Desde el espacio, la combinación de cristales salinos y agua coloreada simula una impactante huella oxidada en constante expansión.

Refugio de biodiversidad andina

Más allá de su impresionante atractivo visual, este ecosistema está protegido desde 1990 como un humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar. Sus aguas albergan a tres especies de flamencos que obtienen su plumaje rosado tras alimentarse de los mismos pigmentos de las algas.

Fuente: El Confidencial.

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