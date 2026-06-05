Las calles se han convertido en el escenario de insólitos actos de justicia por mano propia, pero pocos tienen el nivel de espectacularidad de lo ocurrido recientemente en una acera. Un video que circula de forma masiva en redes sociales muestra cómo un transeúnte común se vistió de héroe al detener a un presunto delincuente utilizando un movimiento digno de la lucha libre profesional.

El metraje se ha vuelto viral gracias a la precisión quirúrgica del impacto y a la inesperada agilidad de su protagonista.

En la grabación se observa a un sujeto que avanza a gran velocidad por una acera, cargando un bolso de procedencia dudosa. A lo lejos, un hombre nota la situación y, lejos de amedrentarse o huir, decide pararse firmemente en seco y calcular el momento exacto del paso del sospechoso.

Cuando pasa a su lado, el ciudadano realiza un salto impecable y engancha el cuello del hombre, derribándolo de golpe contra el suelo en una maniobra idéntica al famoso movimiento "RKO" de la lucha libre. El impacto fue tan certero que el sospechoso quedó completamente neutralizado en la acera de inmediato.

Tras la espectacular caída, otros ciudadanos que se encontraban en la zona reaccionaron rápidamente:

Aseguramiento del botín: Un testigo se acercó de inmediato para retirar el bolso robado de las manos del implicado.

Apoyo colectivo: Segundos después, varios hombres rodearon el sitio para evitar que el sujeto intentara levantarse o darse a la fuga, mientras el autor del derribo se ponía de pie ileso.

El video desató una oleada de comentarios humorísticos y aplausos en las plataformas digitales, donde muchos usuarios aseguran que el "héroe sin capa" calculó el impacto con una precisión física digna de un atleta profesional.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play