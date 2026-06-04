El gimnasio puede ser un lugar peligroso si no se siguen las normas básicas de seguridad, y un video viral es la prueba definitiva de ello. Lo que parecía ser una rutina común de entrenamiento en un establecimiento de Shandong, China, estuvo a punto de terminar en una tragedia para una creadora de contenido.

El impactante clip, compartido en redes sociales este 2 de junio, acumuló millones de reproducciones y mantiene a los internautas con el corazón en la boca.

El error que casi desata la tragedia

En las imágenes se puede observar a un joven que se dispone a descargar los discos de una barra colocada en el rack de sentadillas. Sin embargo, cometió un error garrafal de principiante: comenzó a retirar los pesados discos de un solo lado.

Al quitar la última pieza de ese extremo, la física hizo lo suyo. La barra perdió por completo el equilibrio debido al peso acumulado en el lado opuesto, catapultándose con una fuerza brutal hacia el suelo... justo donde se encontraba una mujer de espaldas.

A solo unos centímetros del impacto, la joven sorteó el peligro de milagro al dar un paso hacia el lado en el momento exacto, sin siquiera percatarse de lo que ocurría a su alrededor.

En su propio mundo: el "poder" de los auriculares

Lo que más ha dejado en shock a las redes es la nula reacción de la influencer ante el estruendo. Tras el incidente, la mujer explicó la razón de su tranquilidad: llevaba los auriculares puestos a todo volumen y no escuchó absolutamente nada de lo que pasaba a sus espaldas. De no haber dado ese paso de forma casual, el desenlace habría sido muy distinto.

Por su parte, el joven implicado se mostró visiblemente apenado y le aseguró de inmediato que su peligroso desliz no fue intencionado, sino fruto de la inexperiencia.

Moraleja de las redes: La próxima vez que vayas a descargar una barra, recuerda alternar los lados; y si entrenas con música, ¡no descuides tus cinco sentidos!

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