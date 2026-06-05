El hallazgo que sorprende a la ciencia: pan hecho con levadura de una momia congelada

Un grupo de investigadores logró elaborar pan utilizando levadura hallada en Ötzi, la famosa momia congelada descubierta en los Alpes.

El experimento forma parte de un estudio sobre los microorganismos que han permanecido asociados al llamado “hombre de hielo” durante más de 5 mil años.

Hallan microorganismos preservados durante milenios

Ötzi murió hace aproximadamente 5 mil 300 años y fue encontrado en 1991 en un glaciar ubicado entre Italia y Austria. Gracias a las condiciones de congelación natural, gran parte de sus tejidos se conservaron en un estado excepcional.

Foto: Algunas de las piezas de pan que se lograron elaborar. RRSS.

Según un estudio publicado en la revista Microbiome, los científicos identificaron cuatro tipos de levaduras en distintas partes del cuerpo de la momia. Los microorganismos fueron localizados en los intestinos, la piel y el agua generada durante procesos de descongelamiento parcial.

Los análisis genéticos indican que estas levaduras llegaron al cuerpo poco después de la muerte de Ötzi y lograron sobrevivir durante miles de años en un ambiente extremadamente frío.

De la momia al laboratorio y luego al pan

Tras aislar las levaduras, los investigadores intentaron reproducirlas bajo condiciones similares a las de los Alpes. Después de varios meses de trabajo, consiguieron desarrollar una masa madre funcional capaz de utilizarse en la elaboración de pan.

Foto: Momia "Ötzi" reconstruído a través del análisis de sus restos. RRSS.

Además, el equipo analiza la posibilidad de emplear estos microorganismos para producir cerveza. La investigación también permitió detectar una bacteria intestinal poco común en sociedades industrializadas y establecer similitudes entre la microbiota de Ötzi y la de antiguos mineros de la Edad del Bronce.

Los hallazgos sugieren que aquellas poblaciones consumían mayores cantidades de fibra y cereales integrales que las personas actuales. Para los especialistas, el estudio confirma que la momia sigue ofreciendo información valiosa sobre la historia biológica y alimentaria de la humanidad.

Con información de Notigram.

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