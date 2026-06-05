Tristeza entre los fans: muere uno de los personajes más recordados de La Familia Peluche

El mundo de la comedia mexicana se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Abraham Pérez, actor recordado por interpretar al “Licenciado Cortillo” en ‘La Familia P. Luche’, una de las series más populares de Televisa.

La noticia fue confirmada la noche del jueves 4 de junio por el creador de contenido Omar Crew, quien utilizó su cuenta de Facebook para despedirse de su amigo y enviar un mensaje de apoyo a sus familiares. En su publicación, lo recordó como “Abransito” y destacó los años de amistad que compartieron.

“Amigo de tantos años Abransito mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P.Luche se nos adelanta. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia que le deseamos pronta resignación”, escribió Omar Crew en redes sociales.

¿Quién fue Abraham Pérez en ‘La Familia P. Luche’?

Aunque Abraham Pérez no formaba parte del elenco principal, su participación como el “Licenciado Cortillo” logró ganarse el cariño del público, especialmente por sus apariciones en la segunda y tercera temporada de ‘La Familia P. Luche’.

El personaje se desarrollaba dentro del universo laboral de Ludovico P. Luche, interpretado por Eugenio Derbez, y aparecía como una de las figuras que daban pie a varios momentos cómicos dentro de la serie.

Abraham Pérez cuenta con créditos en producciones como ‘La Familia P. Luche’, ‘XHDRbZ’ y ‘7 Colombian Kilos’, consolidando su paso por la televisión mexicana y la comedia.

El meme que hizo inolvidable al “Licenciado Cortillo”

Con el paso de los años, el “Licenciado Cortillo” volvió a tomar fuerza en redes sociales gracias al meme de “sí, que se largue”, frase que el personaje dijo en uno de los episodios de la serie.

Este momento se convirtió en uno de los clips más compartidos por los seguidores de ‘La Familia P. Luche’, quienes lo usaban para reaccionar a situaciones cotidianas con el característico humor de la producción creada por Eugenio Derbez.

Gracias a esa escena, nuevas generaciones descubrieron el trabajo de Abraham Pérez, incluso años después del final de la serie, manteniendo vigente a uno de los personajes secundarios más recordados por los fans.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre las causas de su fallecimiento. Por ello, la información disponible se mantiene centrada en el mensaje compartido por Omar Crew y en las muestras de cariño que han surgido en redes sociales.

Con información de Publimetro

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