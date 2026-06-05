¿Recuerda el “Sí, que se largue”? La escena que hizo viral a Abraham Pérez, actor de la familia Peluche

El fallecimiento del actor mexicano Abraham Pérez ha generado una ola de reacciones entre seguidores de la televisión y usuarios de redes sociales que lo recuerdan por su papel del Licenciado Cortillo en la exitosa serie La Familia P. Luche.

Aunque no formó parte del elenco principal encabezado por Eugenio Derbez, su personaje logró convertirse en uno de los más recordados de la producción gracias a sus apariciones en la segunda y tercera temporada, donde interpretó a un peculiar ejecutivo dentro del entorno laboral de Ludovico P. Luche.

Con el paso de los años, la popularidad de Abraham Pérez trascendió la pantalla y encontró una segunda vida en internet. Una escena protagonizada por el Licenciado Cortillo se transformó en uno de los memes más utilizados por los seguidores de la serie.

El meme viral

La frase “¡Sí, que se largue!”, pronunciada durante uno de los episodios, comenzó a circular masivamente en redes sociales y fue utilizada para reaccionar de forma humorística a situaciones cotidianas. El clip se convirtió en un clásico de la cultura digital latinoamericana y permitió que nuevas generaciones conocieran al personaje incluso muchos años después de la emisión original del programa.

Además de La Familia P. Luche, Abraham Pérez participó en otras producciones ligadas al universo de la comedia mexicana, entre ellas XHDRbZ, consolidando una trayectoria que, aunque marcada por personajes secundarios, dejó momentos memorables para el público.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por amigos cercanos y posteriormente difundida por medios mexicanos. Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las causas de su muerte.

Tras conocerse la noticia, cientos de usuarios compartieron escenas, fotografías y memes del Licenciado Cortillo, recordando al actor que logró permanecer en la memoria colectiva gracias a una de las frases más virales surgidas de la televisión mexicana.

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