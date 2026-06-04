Una fuerte explosión de cuatro vehículos cisterna cargados con gas licuado de petróleo (GLP) sacudió este jueves el municipio de Tepeaca, en el estado de Puebla (en la zona centro-sur de México). El incidente generó una inmensa bola de fuego y una densa columna de humo negro visibles desde varios kilómetros de distancia, desatando el pánico entre los habitantes.

Las autoridades confirmaron un saldo preliminar de tres personas heridas y el despliegue de un operativo de emergencia masivo para contener los riesgos de nuevas detonaciones.

El origen del siniestro: ¿Mercado ilegal de combustible?

El estallido ocurrió alrededor de las 09:53 hora local dentro de un inmueble ubicado en el barrio de San Juan Negrete. Aunque inicialmente se manejó como un accidente, las primeras investigaciones apuntan a causas más complejas:

Toma clandestina: Los reportes indican que en el lugar del estallido presuntamente se operaba una conexión ilegal para la extracción de gas.

"Huachicol" de gas: Vecinos del sector denunciaron que el predio era utilizado frecuentemente de manera clandestina para el almacenamiento y el trasiego ilegal de combustible extraído de los ductos.

Destrucción total: Debido a la violencia de las llamas, la estructura del edificio colapsó por completo.

Desalojo masivo: Hospitales y escuelas bajo riesgo

Dada la magnitud del incendio y la presencia de otra bodega contigua con más vehículos cargados de gas LP, la Coordinación General de Protección Civil activó un Comando Unificado de emergencias. Como medida de prevención, se ordenó la evacuación inmediata de más de 2,000 personas. Entre los centros evacuados se encuentran:

Centros educativos: La Escuela Preparatoria 2 de Octubre y el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa. Unos 1,753 estudiantes tuvieron que interrumpir sus clases y ser entregados a sus padres en medio de escenas de temor.

Centros de salud: El Hospital General de Tepeaca fue desalojado por completo. Las autoridades confirmaron que los pacientes hospitalizados están siendo reubicados en otros centros médicos de la región para garantizar su atención.

Zonas residenciales: Decenas de familias vecinas abandonaron por cuenta propia sus hogares ante el temor de que las llamas alcanzaran sus viviendas.

Balance de víctimas y trabajos de contención

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, informó que los tres lesionados recibieron atención médica de urgencia; dos de ellos fueron trasladados a un hospital en el municipio de Acajete y uno más a la localidad de Tecamachalco. El pronóstico de su salud se mantiene bajo reserva.

Estado de la emergencia: El cuerpo de bomberos y el personal de Protección Civil lograron controlar el incendio principal. Sin embargo, en el lugar permanecen brigadas de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina), la Guardia Nacional y la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) efectuando labores de enfriamiento continuo con agua en los tanques expuestos para evitar un nuevo aumento de temperatura.

Las autoridades viales mantienen perímetros de seguridad bloqueados y restricciones de acceso en la zona afectada mientras se evalúan los daños estructurales de las edificaciones colindantes.

Con datos de El Financiero, El Universal e Informador.

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