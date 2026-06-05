Concejal y su exesposa llegaron a una oficina para divorciarse; horas después, el país hablaba de ellos

La ciudad de Ourilândia do Norte, en el norte de Brasil quedó sacudida por una tragedia que conmocionó a toda la comunidad. Icicléia Alves Veloso, de 41 años, murió tras ser baleada por su exmarido, Romildo Veloso e Silva, quien era concejal y exintendente del municipio.

El ataque ocurrió el miércoles, en un estudio jurídico donde la pareja se encontraba para firmar el divorcio.

Según informaron medios locales, Romildo pidió quedarse a solas con Icicléia y, minutos después, el abogado escuchó los disparos.

Ilcicléia Alves Veloso fue asesinada por su ex, el concejal y exalcalde Romildo Veloso e Silva. (Foto: gentileza Paipee).

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la mujer sentada, con una herida de bala en la cabeza y aún con signos vitales. Romildo, en tanto, fue hallado muerto en el baño, con un revólver a su lado.

El dramático desenlace y la investigación judicial

Icicléia fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Ourilândia do Norte y luego derivada al Hospital Regional PA-279, donde permaneció internada en terapia intensiva.

Sin embargo, este jueves su estado de salud empeoró y, según el parte médico, entró en “coma profundo”. Finalmente, la unidad de salud confirmó su muerte por “traumatismo craneoencefálico por arma de fuego”.

La Policía Civil informó que investiga el hecho como femicidio seguido de suicidio. El caso generó una fuerte repercusión en la ciudad y en toda la región.

Tres días de luto y el dolor de una comunidad

La Municipalidad de Ourilândia do Norte decretó tres días de luto y expresó su pesar por la muerte de Icicléia, una empresaria conocida como “Leia Veloso”. “Deja tres hijos”, señalaron en el comunicado oficial.

Brasil tuvo un récord de femicidios en 2025 con 4 muertes al día

En 2025, una década después de aprobarse la Ley de Femicidio, Brasil alcanzó la cifra récord de 1518 víctimas de este delito, es decir cuatro víctimas por día, según informó la agencia de noticias Agencia Brasil.

El año anterior, en 2024, el país ya había establecido un récord con 1458 víctimas, según datos oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Con información de TN.



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