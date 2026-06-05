Bloqueos ya causan pérdidas por más de $us 2.100 millones, alerta la industria

Los 36 días de bloqueos registrados en el país ya provocaron pérdidas económicas superiores a los 2.100 millones de dólares, según informó el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, quien advirtió que la situación está afectando a todos los sectores productivos y golpeando directamente el bolsillo de los bolivianos.

El representante empresarial señaló que el impacto alcanza a la industria, el comercio y el turismo, además de generar una presión inflacionaria que se refleja en el incremento de precios de productos básicos en los mercados.

“Durante más de un mes no hemos trabajado ni producido con normalidad. Recuperarse de esta situación será muy difícil”, sostuvo Morales.

Plan de reactivación económica

Ante este escenario, la CNI anunció la elaboración de un plan de reactivación económica, industrial y laboral que será presentado al Gobierno la próxima semana. La propuesta contempla créditos productivos con bajas tasas de interés para pequeñas y medianas empresas, alivios tributarios temporales, simplificación de trámites y medidas para fortalecer las exportaciones y el turismo.

Morales explicó que muchas industrias ya suspendieron operaciones debido a la falta de insumos y materias primas, mientras que otras podrían paralizar actividades en los próximos días si persisten los problemas de abastecimiento.

“Cuando una industria deja de recibir materia prima, deja de producir. Eso termina generando desabastecimiento de productos esenciales, especialmente alimentos y medicamentos”, alertó.

El dirigente recordó que La Paz concentra una importante parte del aparato industrial que abastece al país, por lo que la interrupción de actividades podría extender sus efectos al resto de los departamentos.

Según las estimaciones del sector, incluso si las carreteras fueran liberadas de inmediato, la industria necesitaría entre uno y dos meses para recuperar sus niveles habituales de producción y reponer inventarios.

Inversiones en riesgo

La Cámara Nacional de Industrias también expresó preocupación por el deterioro de la confianza empresarial y el riesgo de que inversiones nacionales migren a otros departamentos o incluso a países vecinos.

Morales indicó que varios empresarios evalúan trasladar sus operaciones fuera de Bolivia debido a la incertidumbre y la falta de seguridad jurídica, situación que podría afectar la generación de empleo formal.

Sector industrial en crisis

El sector industrial representa aproximadamente el 16,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 600.000 fuentes de trabajo en el país.

Por ello, la CNI planteó la necesidad de impulsar una nueva ley de inversiones destinada a garantizar seguridad jurídica, retener capitales nacionales y atraer inversión extranjera.

Asimismo, alertó de que las empresas exportadoras enfrentan uno de los escenarios más complejos debido al incumplimiento de contratos internacionales y la pérdida de credibilidad en mercados externos.

“Recuperar la confianza de los compradores internacionales toma años de trabajo y hoy esa imagen está siendo seriamente afectada”, señaló Morales.

Finalmente, el presidente de la CNI afirmó que la economía boliviana atraviesa un periodo de profunda incertidumbre y estimó que la recuperación integral de los sectores productivos podría tomar entre seis y siete meses una vez que se normalice la situación en las carreteras del país.