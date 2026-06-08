¿No tiene un sueldo fijo? Estos consejos pueden ayudarle a ordenar sus finanzas

Para miles de emprendedores, comerciantes y trabajadores por cuenta propia, uno de los mayores desafíos financieros es administrar sus ingresos sin contar con un sueldo fijo a fin de mes. A diferencia de un trabajador dependiente, cuyos ingresos son predecibles, quienes tienen negocios propios enfrentan meses de altas ventas y otros de baja actividad.

El analista financiero Jaime Bravo explicó que el primer paso para lograr estabilidad económica es dejar de considerar al negocio como una extensión de la billetera personal.

“El negocio tiene vida propia. Genera ingresos, tiene gastos y debe administrarse de manera independiente. Cuando se mezcla el dinero personal con el dinero de la empresa comienzan los problemas financieros”, señaló.

Según el especialista, una práctica recomendada es asignarse un salario mensual, aunque los ingresos del negocio sean variables. Para ello, se debe analizar el comportamiento histórico de las ventas y determinar cuánto puede retirar el propietario sin afectar la operación de la empresa.

Consejos útiles

En condiciones normales, el cálculo puede realizarse utilizando el promedio de ingresos y gastos registrados durante varios meses. Sin embargo, cuando existe incertidumbre económica, la recomendación es más conservadora.

“En épocas difíciles ya no hay que mirar el promedio, sino el mes más bajo. Si puedes sostener tu negocio y cubrir tus necesidades personales con los ingresos más bajos que has tenido, entonces tienes un punto de referencia mucho más seguro”, explicó.

Otro aspecto fundamental es registrar diariamente cada ingreso y cada gasto. Contar con información precisa permite identificar patrones de comportamiento, prever caídas en las ventas y tomar decisiones antes de que aparezcan problemas financieros.

Además, los expertos recomiendan construir un fondo de emergencia que permita afrontar periodos de menor actividad económica sin recurrir al capital de trabajo del negocio.

Costos y gastos registrado

La planificación también implica controlar los gastos, revisar periódicamente los costos operativos y evitar compras innecesarias. En el caso de negocios comerciales, una adecuada administración de inventarios puede marcar la diferencia entre mantener liquidez o quedarse con mercadería inmovilizada.

Finalmente, el especialista destacó que la estabilidad financiera de un emprendedor no depende únicamente de cuánto vende, sino de cómo administra los recursos que genera.

“Tener ingresos variables no significa vivir en incertidumbre permanente. Con organización, ahorro y planificación es posible construir una economía personal más estable incluso sin recibir un sueldo fijo cada mes”, señaló.

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