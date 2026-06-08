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Así cierra el dólar paralelo y el dólar referencial este domingo 7 de junio en Bolivia

Las cotizaciones volvieron a mostrar variaciones este domingo. Revise los precios actualizados del dólar paralelo y referencial.

Milen Saavedra

07/06/2026 22:02

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Así cierra el dólar paralelo y el dólar referencial este domingo 7 de junio en Bolivia. Foto de Giorgio Trovato en Unsplash
Bolivia

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Al cierre de las operaciones de este domingo 7 de junio, el mercado de divisas en el país continúa mostrando un comportamiento diferenciado entre las cotizaciones del mercado paralelo y los valores referenciales que emite la banca centralizada.

De acuerdo con el monitoreo del portal especializado Dólar Bolivia Hoy, la moneda estadounidense cotizó al finalizar el día en el mercado paralelo bajo los siguientes parámetros:

  • Precio de Compra: Bs 9.95

  • Precio de Venta: Bs 9.93

dolarboliviahoy.com

Esta dinámica ratifica la tendencia de las últimas semanas, donde el mercado informal se ha convertido en el principal termómetro de la demanda de divisas por parte de la población y los sectores comerciales.

Cotización del Banco Central de Bolivia

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó sus datos oficiales correspondientes a la jornada dominical. Según el informe del ente emisor, el valor referencial del dólar estadounidense se estableció de la siguiente manera:

  • Compra: Bs 9.72

  • Venta: Bs 9.92

A pesar de que los valores del BCB muestran un ajuste en comparación con los meses previos, analistas del sector económico advierten que las diferencias de centavos entre el mercado oficial y el informal continúan marcando el ritmo de las transacciones cotidianas y las expectativas financieras en el país.

BCB

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