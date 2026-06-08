"Sacrificó su vida por la Patria": Defensa rinde homenaje a sargento fallecido en operativo

El Ministerio de Defensa manifestó su profundo pesar por el fallecimiento del Sargento Segundo CGONEL. Abraham Gutiérrez Mamani, integrante de la Armada Boliviana que perdió la vida mientras cumplía una misión de lucha contra el contrabando.

A través de un pronunciamiento oficial, la cartera de Estado expresó sus más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del uniformado, resaltando su vocación de servicio y el sacrificio realizado en cumplimiento de su deber.

"El Ministerio de Defensa expresa sus más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del Sargento Segundo Abraham Gutiérrez Mamani, y rinde homenaje a su vocación de servicio y sacrificio por la Patria", señala el comunicado.

UN OPERATIVO QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

Según el reporte de la Armada Boliviana, el efectivo militar participaba en una operación de control ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Andina, en el marco de las acciones desarrolladas por el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC).

Durante la intervención se logró interceptar tres vehículos presuntamente vinculados a actividades de contrabando y aprehender a cuatro personas.

Sin embargo, uno de los motorizados intentó escapar, lo que derivó en un enfrentamiento armado donde el sargento resultó gravemente herido.

Pese a los esfuerzos realizados para evacuarlo y brindarle atención médica, falleció mientras era trasladado a la ciudad de Oruro.

RECONOCEN SU ENTREGA Y COMPROMISO

El Ministerio de Defensa destacó el valor demostrado por Abraham Gutiérrez Mamani durante el cumplimiento de sus funciones y reconoció la labor que desarrollan diariamente los miembros de las Fuerzas Armadas en la defensa de los intereses del Estado.

Asimismo, la institución informó que seguirá de cerca las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y contribuir al cumplimiento de la ley.

La muerte del sargento ha generado consternación entre sus compañeros de armas y familiares, quienes hoy lo recuerdan como un servidor comprometido con su misión y con la defensa del país.

Su partida deja luto en la Armada Boliviana y un mensaje de reconocimiento a quienes arriesgan su vida en el cumplimiento del deber.

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