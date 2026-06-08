Tragedia en Oruro: sargento de la Armada muere en operativo contra contrabandistas

La Armada Boliviana informó que el sargento Abraham Gutiérrez Mamani murió durante un operativo de lucha contra el contrabando ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta Andina, en coordinación con el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando.

Durante la operación, las fuerzas interceptaron tres vehículos vinculados a actividades ilícitas y detuvieron a cuatro personas, pero uno de los motorizados intentó fugarse, desencadenando un enfrentamiento armado.

El sargento Gutiérrez Mamani resultó gravemente herido y, pese a los esfuerzos del personal para su evacuación y atención médica, falleció en el traslado hacia la ciudad de Oruro.

“Este lamentable hecho refleja los riesgos que enfrentan diariamente los hombres y mujeres de la Armada Boliviana y de las Fuerzas Armadas en general en la lucha contra actividades ilícitas que afectan la economía y los intereses del Estado”, destacó la Armada.

El operativo evidencia la exposición constante de los efectivos militares y policiales en la persecución de actividades ilegales que afectan la economía nacional. La institución reiteró su compromiso con la seguridad y la protección de los intereses del Estado, resaltando el sacrificio del personal en el cumplimiento de su deber.

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