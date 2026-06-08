Tras un descenso de 2.500 metros, rescatan con vida a una persona en Porco, Potosí

Efectivos de Bomberos “Caracoles” de Potosí lograron rescatar con vida a una persona que había sido reportada como desaparecida en el municipio de Porco, tras un intenso operativo de búsqueda que se extendió por más de 13 horas.

Las labores fueron ejecutadas por personal especializado, que recorrió más de 500 metros de distancia horizontal y descendió aproximadamente 2.500 metros en una zona de difícil acceso, enfrentando condiciones consideradas de alto riesgo.

Operativo exitoso

El operativo permitió ubicar a la persona desaparecida y ponerla a salvo, culminando con éxito una misión que demandó un importante despliegue de recursos humanos y técnicos.

Foto: Efectivos de Bomberos durante operativo de rescate. Policía Boliviana.

Durante las tareas de rescate, uno de los brigadistas resultó herido, por lo que fue evacuado oportunamente para recibir atención médica. Hasta el momento no se reportaron mayores detalles sobre su estado de salud.

Desde la Policía destacaron el trabajo realizado por los rescatistas, resaltando la valentía, profesionalismo y compromiso demostrados durante la intervención.

Foto: Se realizó el hallazgo de la persona desaparecida tra tres horas de búsqueda. Polícia Boliviana.

El caso puso en evidencia los riesgos que enfrentan los equipos de emergencia en operaciones de búsqueda y rescate en zonas mineras, donde las condiciones geográficas suelen representar un desafío adicional para el personal especializado.

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