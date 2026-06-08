Investigan ataque con arma de fuego que dejó a un comunario de San Julián en terapia intensiva

Las autoridades policiales y judiciales iniciaron una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias en las que un comunario del municipio de San Julián resultó críticamente herido por un arma de fuego. La víctima se encuentra actualmente ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Japonés, bajo un cuadro de salud de extrema gravedad y con pronóstico reservado.

El secretario de Salud de Santa Cruz, Germán Antelo, detalló la magnitud de la lesión y localizó con precisión el área afectada en la anatomía del paciente, confirmando que el impacto civil comprometió severamente la cabeza.

"Tiene una herida importante en el cráneo, en la región izquierda, con un hundimiento de los huesos y con partículas, fragmentos de huesos dentro del cerebro. El paciente está relativamente estable, grave lógicamente, y con un pronóstico reservado porque todavía pueden aparecer complicaciones", explicó Antelo.

Compleja intervención neuroquirúrgica

Debido al estado en el que arribó al nosocomio, un equipo de especialistas tuvo que intervenir quirúrgicamente al comunario de manera inmediata. La médica cirujana Noelia Guthrie informó que el paciente llegó con un traumatismo severo y con altas probabilidades de sufrir daños permanentes.

"Él llegó en un estado grave, ya probablemente con algunas secuelas neurológicas producto del trauma que ha tenido. Se realizó una limpieza quirúrgica, la extracción de los fragmentos óseos dentro del cerebro y el drenaje del hematoma que estaba en el interior", manifestó Guthrie.

Estado actual y misterio en torno al arma utilizada

A pesar de la gravedad de la cirugía, el reporte médico de las últimas horas indica que el comunario permanece estable dentro de su condición crítica. Los profesionales de terapia intensiva lo mantienen bajo los efectos de la sedación, con la previsión de retirar la medicación de forma paulatina en las próximas horas para evaluar su respuesta al despertar.

Respecto a los detalles del ataque, los peritos e investigadores aún no han podido determinar el tipo de armamento involucrado en el hecho. "Sabemos que es un trauma grave, pero no sabemos cuál es el arma con la que ha sido afectado el paciente", concluyó la cirujana Guthrie, mientras el entorno médico y la población esperan una evolución favorable.

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