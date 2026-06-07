Policías heridos en San Julián se recuperan favorablemente

Los seis efectivos policiales que resultaron heridos durante el operativo de desbloqueo realizado en San Julián permanecen internados en la Caja Nacional de Salud (CNS) de Santa Cruz y evolucionan favorablemente, informó el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Germán Antelo.

La autoridad médica explicó que uno de los uniformados recibió un impacto de bala en la cabeza; sin embargo, el proyectil no comprometió el cerebro y provocó únicamente una lesión superficial.

“El paciente está consciente, al igual que el resto. Hay tres pacientes que se recuperan de los golpes recibidos, mientras que dos de ellos presentan heridas de bala, pero todos están estables”, indicó Antelo.

El secretario de Salud señaló que el efectivo herido en la cabeza presenta una evolución favorable debido a las características de la lesión y se mantiene bajo observación médica.

Los seis policías resultaron heridos durante los enfrentamientos registrados el sábado en San Julián, cuando efectivos de la Policía ejecutaron un operativo para despejar la carretera que permanecía bloqueada por sectores movilizados.

Los hechos derivaron en varias horas de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y grupos que mantenían la medida de presión, en medio de la crisis social que atraviesa el país.

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