Saquean y queman la estación policial de San Julián tras operativo de desbloqueo

La estación policial de San Julián fue saqueada e incendiada este sábado por un grupo de pobladores, luego de la intervención realizada por efectivos del orden en el punto de bloqueo instalado en este municipio cruceño. El hecho fue confirmado por el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

Según la autoridad policial, las personas ingresaron a las instalaciones una vez que el personal había sido replegado previamente por razones de seguridad.

“Los pobladores de San Julián ingresaron de manera abrupta a las instalaciones del puesto policial de San Julián, sustrajeron muchas cosas de valor que existen en el interior y posteriormente llegaron a incinerar las instalaciones”, declaró Gómez.

El jefe policial explicó que la decisión de retirar a los uniformados fue asumida el viernes con el objetivo de evitar agresiones contra el personal. Actualmente el municipio permanece sin presencia policial.

De acuerdo con el reporte oficial, cuatro policías resultaron heridos por impactos de bala, uno de ellos permanece internado en terapia intensiva, mientras que otros dos sufrieron lesiones provocadas por pedradas lanzadas por los bloqueadores.

Pese a los hechos de violencia registrados en la zona, la Policía no descarta nuevas intervenciones para restablecer el orden y garantizar la libre circulación en este sector.

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