San Julián: seis policías heridos, cuatro por bala, y un efectivo en terapia intensiva

Un informe oficial brindado de manera conjunta por el Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, Coronel David Gómez, y el Comandante de la Octava División del Ejército, General de Brigada Rider Calzadilla, detalló la extrema gravedad de los enfrentamientos ocurridos hoy en el municipio de San Julián. El saldo de la jornada es de seis policías heridos —cuatro de ellos por impactos de bala—, cinco civiles aprehendidos y la destrucción total del puesto policial de la localidad.

Crónica de una intervención que terminó en emboscada

El contingente policial y militar se constituyó en la zona desde la medianoche y comenzó las operaciones operativas a partir de las 5:00 de la mañana. Según el informe del Coronel Gómez, las fuerzas del orden intentaron inicialmente establecer un proceso de verbalización y diálogo con los manifestantes. Sin embargo, la respuesta fue una agresión física inmediata con piedras y petardos.

Ante esto, los uniformados utilizaron agentes químicos logrando dispersar a los bloqueadores y habilitar de manera inmediata la ruta principal. Esto permitió que decenas de vehículos varados durante semanas pudieran circular, restableciendo de forma temporal el paso. El general Calzadilla enfatizó que la prioridad de las Fuerzas Armadas al apoyar a la Policía era "restablecer el corredor humanitario", debido al desabastecimiento de alimentos y combustible que ya estaba afectando de forma crítica al departamento del Beni.

La situación cambió drásticamente horas más tarde cuando los pobladores de San Julián se reorganizaron en una operación envolvente, atacando por los flancos anterior, posterior, derecho e izquierdo.

Policías baleados y un efectivo en terapia intensiva

Entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, la resistencia civil escaló al uso de armamento. El comandante Gómez confirmó que se identificó a dos sujetos utilizando armas largas disparando directamente contra la humanidad de las fuerzas del orden.

El balance de uniformados heridos es el siguiente:

Un policía de la UTOP en terapia intensiva: Recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. El comandante mostró como evidencia el casco del uniformado, el cual presenta un orificio de ingreso y otro de salida, con restos de cabello adheridos en su interior. El proyectil atravesó el cráneo provocando una contusión severa y una hemorragia interna. Tras ser evacuado de urgencia, entró a quirófano y su pronóstico es de extremo peligro.

Tres heridos por arma de fuego: Presentan impactos de bala en los miembros inferiores (zona de los muslos).

Dos heridos por objetos contundentes: Un oficial recibió un impacto de piedra a la altura del ojo y otro a la altura del hombro.

Debido al uso de munición real y con el fin de evitar más bajas en las filas y proteger la integridad de civiles inocentes en la zona, el comando decidió realizar una "exfiltración" y repliegue estratégico del lugar. El general Calzadilla aclaró que las fuerzas del orden "no han perdido su capacidad operativa", sino que replegaron el contingente tras un análisis de riesgo en el terreno.

Quema del puesto policial y situación legal

Apenas las fuerzas del orden se retiraron, una turba de pobladores ingresó de manera abrupta a las instalaciones del puesto policial de San Julián. Según los reportes oficiales, sustrajeron objetos de valor e incineraron por completo la infraestructura. Afortunadamente, la Policía ya había replegado preventivamente a todo su personal local hacia zonas seguras desde el día anterior, por lo que no se registraron uniformados atrapados o agredidos dentro del pueblo. "En este momento no tenemos ningún servidor público policial en la población de San Julián", aseveró Gómez.

Como resultado de la intervención, cinco personas fueron aprehendidas y trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), quedando a disposición del Ministerio Público. Paralelamente, médicos forenses evalúan a los policías internados para establecer los días de impedimento legal.

Tanto la Policía Boliviana como las Fuerzas Armadas informaron que se iniciará una valoración técnica conjunta para analizar los videos recogidos, extraer los proyectiles en las cirugías para las pruebas de balística e identificar a los tiradores. Con base en este análisis, las autoridades determinarán en el momento oportuno si se retomarán las operaciones para liberar de forma definitiva la ruta, la cual continúa provocando un severo daño a la salud pública y la economía del país.

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