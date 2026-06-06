Helicóptero evacúa de emergencia a policía baleado durante operativo en San Julián

El efectivo policial que resultó gravemente herido por un impacto de bala fue evacuado de emergencia a la ciudad de Santa Cruz a bordo de un helicóptero de las fuerzas del orden. La aeronave partió desde las instalaciones de Emapa en la zona de conflicto y tiene como destino programado el Aeropuerto El Trompillo en la capital cruceña.

Resistencia civil obliga al repliegue táctico

El operativo gubernamental de desbloqueo terminó frustrado luego de que los manifestantes opusieran resistencia utilizando armas largas, petardos de alto poder y la quema provocada de pastizales. En este sentido, las camionetas policiales y los camiones militares iniciaron un repliegue estratégico mientras la UTOP formaba una barrera de contención.

Luego de evadir la intervención de las fuerzas combinadas en el ingreso a San Julián, los civiles movilizados se reorganizaron en motocicletas. Esta acción les permitió sortear los controles e instalar un nuevo punto de bloqueo en la Comunidad de San Andrés, reactivando la medida de presión que ya lleva 23 días.

La intervención estatal en la ruta dejó un saldo preliminar de varias personas arrestadas y presuntos tiradores plenamente identificados por la Policía Boliviana.

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