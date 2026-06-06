Policía asegura que no portaba armas de fuego durante desbloqueo en San Julián

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, confirmó que dos efectivos policiales resultaron heridos por impactos de bala durante el operativo de desbloqueo ejecutado este sábado en San Julián, donde la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas intervinieron para restablecer la transitabilidad en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni y la Chiquitania.

La autoridad informó que el contingente policial y militar se constituyó en la zona durante la madrugada, con el objetivo de despejar uno de los puntos de bloqueo que afectaba el paso vehicular desde hace varios días.

“Efectivamente, la Policía Boliviana, juntamente con las Fuerzas Armadas, hoy en la madrugada nos constituimos a San Julián. En un lugar teníamos un bloqueo, en el momento de la incursión logramos despejar este bloqueo de manera efectiva”, señaló Gómez.

El comandante explicó que, tras la intervención inicial, se permitió la circulación de vehículos que permanecían varados durante varios días en la ruta.

“Asimismo, permitimos que los vehículos que se encontraban varados durante mucho tiempo, varios días, circulen por el lugar”, indicó.

Sin embargo, señaló que luego de despejar el punto de bloqueo, grupos de comunarios y personas del municipio se reorganizaron y comenzaron a atacar al contingente policial y militar.

“No obstante, una vez que hemos realizado este trabajo, los comunarios, las personas que viven en este municipio se organizaron, los cuales nos empezaron a agredir de manera brutal, ya sea con piedras, petardos y otros elementos en contra de la humanidad de nuestros servidores públicos policiales y militares”, denunció.

Ante la agresividad de los movilizados, Gómez afirmó que la Policía utilizó agentes químicos para dispersar a la multitud y proteger a los efectivos desplegados en el lugar.

“En ese sentido, nosotros utilizamos agentes químicos para poder dispersar a esta multitud que se encontraba de manera agresiva”, manifestó.

La autoridad remarcó que tanto los efectivos policiales como militares que participaron del operativo no portaban armas de fuego, sino únicamente equipo destinado al control de disturbios civiles.

“Ningún servidor público policial y también militar estaba portando ningún tipo de arma de fuego. Solamente estuvimos portando equipo y los pertrechos para el control de disturbios civiles”, sostuvo.

Gómez confirmó que durante los enfrentamientos un efectivo policial de la UTOP recibió un impacto de proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza, por lo que fue evacuado de emergencia a la ciudad de Santa Cruz.

“Uno de los servidores públicos policiales, específicamente de la UTOP, recibió un disparo de proyectil de arma de fuego que acertó a la altura de la cabeza y de manera inmediata fue evacuado en primera instancia a la ciudad de Santa Cruz”, informó.

El uniformado fue internado en el Hospital Obrero de las 400 camas, donde recibe atención médica especializada.

La autoridad también reportó un segundo efectivo policial herido por impacto de bala en el muslo derecho, cuando se encontraba al frente del contingente policial durante el operativo.

“Asimismo, tenemos que reportar otro herido por impacto de bala en el muslo derecho de otro servidor público policial cuando se encontraba justamente al frente del contingente policial”, agregó.

El comandante sostuvo que los grupos que enfrentaron a las fuerzas del orden hicieron uso de armas de fuego contra los efectivos policiales.

“Estos sujetos que se encontraban al frente realizando agresiones físicas también hicieron uso de armas de fuego en contra de la humanidad de nuestros servidores públicos policiales”, afirmó.

Gómez señaló que ambos policías heridos se encuentran bajo evaluación médica y que en las próximas horas se conocerá un diagnóstico más preciso sobre su estado de salud.

“En este momento, nuestros camaradas están siendo evaluados médicamente y seguramente en las siguientes horas recibiremos el diagnóstico de este atentado recibido por parte de los miembros de la Policía Boliviana”, indicó.

La autoridad policial adelantó que se realizará una investigación para establecer el calibre de las armas utilizadas, la dirección de los disparos y la identificación de los responsables.

“En la investigación se va a poder establecer el calibre de las armas, la dirección. Se realizará obviamente un trabajo balístico para poder determinar la dirección e identificar al autor de estos hechos y ponerlo a disposición de la autoridad competente”, manifestó.

El operativo en San Julián se desarrolló en medio de una fuerte tensión, con reportes de enfrentamientos, uso de agentes químicos, ataques con piedras y petardos, además de disparos contra los efectivos policiales.

La Policía y las Fuerzas Armadas continúan evaluando la situación en la zona, mientras se espera un informe oficial ampliado sobre el estado de salud de los uniformados heridos, las personas arrestadas y las acciones que se asumirán para garantizar la libre transitabilidad.

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