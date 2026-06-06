Comité Cívico pro Santa Cruz respalda acción policial y pide carreteras expeditas

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se pronunció este sábado sobre el operativo de desbloqueo ejecutado en San Julián, donde efectivos policiales y militares intervinieron para intentar restablecer la transitabilidad en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni y la Chiquitania.

El dirigente cívico afirmó que la situación era previsible debido al cansancio de la población frente a los bloqueos prolongados y señaló que ciudadanos autoconvocados de diferentes regiones del departamento salieron a defender sus derechos.

“Esto se veía venir y los ciudadanos también autoconvocados de todo el departamento están saliendo a defender sus derechos, porque ante la ausencia del Gobierno de restablecer el orden, los ciudadanos se autoconvocaron”, manifestó Cochamanidis.

El presidente cívico sostuvo que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen la obligación constitucional de restablecer el orden en todo el territorio nacional y garantizar la libre circulación de la población.

“La Policía y los militares tienen la obligación constitucional de restablecer el orden en todo el territorio nacional”, afirmó.

El dirigente cruceño acusó a sectores vinculados al Movimiento Al Socialismo y al expresidente Evo Morales de estar detrás de los bloqueos, a los que calificó como una acción que vulnera los derechos de la población.

“Todo lo que hoy está sucediendo era imperativo que pase para que la ciudadanía pueda tener acceso a los alimentos en todo el territorio nacional, para que se acabe la extorsión, para que no tengamos ese secuestro del crimen organizado a la cabeza de Evo Morales”, afirmó.

Cochamanidis señaló que el operativo debe marcar el inicio de una acción estatal más firme para devolver la transitabilidad en todas las carreteras del país.

“Hoy esperemos que sea el inicio de que este Gobierno ponga el orden en el país, restablezca que las carreteras estén totalmente expeditas, pero sobre todo haga respetar el derecho constitucional que tenemos todos los bolivianos a la libre locomoción”, indicó.

El presidente del Comité pro Santa Cruz remarcó que la población tiene derecho a que se respeten sus libertades y a vivir en un Estado democrático.

“Que se respeten nuestras libertades y que vivamos un Estado democrático”, agregó.

Asimismo, sostuvo que desde el sector cívico evalúan la situación tras conocer los hechos registrados en San Julián y señaló que muchos ciudadanos esperaban una acción para restablecer la circulación.

“Hemos amanecido con esta noticia, entonces estamos cabalmente en estos momentos evaluando la situación, pero creo que es el momento que los ciudadanos que queremos que se respete nuestro derecho estábamos esperando”, manifestó.

Cochamanidis aseguró que siempre pidieron que cualquier intervención se realice en el marco de la Constitución y afirmó que, según su criterio, la Policía actúa con ese respaldo durante el operativo.

“Siempre hemos pedido que salgan con la Constitución por delante, y así está actuando hoy la Policía con el apoyo del Ejército para hacer respetar el derecho a más de 11 millones de ciudadanos bolivianos”, sostuvo.

Finalmente, reiteró sus críticas contra los sectores que mantienen los bloqueos y pidió que se garantice el derecho de la población a circular libremente, abastecerse de alimentos y vivir sin medidas de presión que paralicen al país.

El pronunciamiento se da en medio de una jornada marcada por tensión en San Julián, donde el operativo dejó enfrentamientos, arrestados, reportes de uso de armas de fuego y policías heridos durante el intento de desbloqueo.

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