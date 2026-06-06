Queman motocicletas durante operativo de desbloqueo en San Julián

La tensión se apoderó este sábado de la carretera que une Santa Cruz con Beni y la Chiquitania, donde un operativo policial apoyado por sectores autoconvocados y pobladores intentó restablecer la circulación tras 23 días de bloqueo.

Durante la intervención, los manifestantes que mantenían cortada la vía opusieron resistencia al avance de las fuerzas del orden, generándose enfrentamientos en distintos puntos del sector. En medio de los incidentes, se reportó la quema de varias motocicletas que se encontraban en la zona del conflicto.

El operativo contó con la presencia de efectivos policiales y ciudadanos que expresaron su respaldo a las acciones destinadas a liberar la carretera, una ruta considerada estratégica para el transporte de alimentos, medicamentos, combustible y otros productos hacia Beni y la región de la Chiquitania.

El prolongado bloqueo provocó malestar entre transportistas, comerciantes y pobladores, quienes denunciaron perjuicios económicos y dificultades para el abastecimiento de productos esenciales. Según los vecinos, el corte de la vía afectó durante más de tres semanas el tránsito normal y el traslado de mercadería entre distintas regiones del país.

A medida que avanzó la intervención, varios de los movilizados abandonaron el punto de bloqueo y se replegaron hacia el municipio de San Julián. Sin embargo, la Policía mantuvo presencia en la zona para evitar que la carretera vuelva a ser cerrada.

Las autoridades continúan realizando labores de control mientras se busca garantizar la libre circulación en esta importante ruta que conecta al departamento de Santa Cruz con Beni y la Chiquitania.

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