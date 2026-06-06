Proyectil impacta en la cabeza de un policía durante desbloqueo en San Julián

Dos efectivos policiales resultaron heridos por impactos de bala durante el operativo de desbloqueo ejecutado en San Julián, donde la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas intervinieron para restablecer la transitabilidad en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni y la Chiquitania.

El caso más grave corresponde a un efectivo de la UTOP, quien recibió un impacto de proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza, según confirmó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez.

“Uno de los servidores públicos policiales, específicamente de la UTOP, recibió un disparo de proyectil de arma de fuego que acertó a la altura de la cabeza y de manera inmediata fue evacuado a la ciudad de Santa Cruz”, informó la autoridad policial.

El uniformado fue trasladado de emergencia hasta la capital cruceña y posteriormente internado en el Hospital Obrero de las 400 camas, donde permanece bajo evaluación médica.

Gómez señaló que, además de este primer caso, otro efectivo policial también resultó herido por impacto de bala en el muslo derecho mientras se encontraba al frente del contingente que realizaba el operativo.

“Asimismo, tenemos que reportar otro herido por impacto de bala en el muslo derecho de otro servidor público policial, cuando se encontraba justamente al frente del contingente policial”, indicó.

La autoridad explicó que el operativo comenzó durante la madrugada, cuando policías y militares se constituyeron en San Julián para despejar un punto de bloqueo que mantenía paralizada la vía desde hace varios días.

Según Gómez, en una primera etapa se logró liberar el bloqueo y permitir el paso de vehículos que permanecían varados en la carretera. Sin embargo, posteriormente grupos de personas se reorganizaron y comenzaron a atacar al contingente.

“Los comunarios, las personas que viven en este municipio, se organizaron y nos empezaron a agredir de manera brutal, ya sea con piedras, petardos y otros elementos en contra de la humanidad de nuestros servidores públicos policiales y militares”, afirmó.

El comandante aseguró que los efectivos policiales y militares no portaban armas de fuego durante la intervención, sino únicamente equipos para control de disturbios civiles.

“Ningún servidor público policial ni militar estaba portando ningún tipo de arma de fuego. Solamente estuvimos portando equipo y pertrechos para el control de disturbios civiles”, sostuvo.

De acuerdo con la versión policial, los grupos que enfrentaron a las fuerzas del orden habrían utilizado armas de fuego contra los uniformados.

“Estos sujetos que se encontraban al frente realizando agresiones físicas también hicieron uso de armas de fuego en contra de la humanidad de nuestros servidores públicos policiales”, denunció Gómez.

La Policía anunció que se realizará una investigación balística para establecer el calibre de las armas utilizadas, la dirección de los disparos y la identidad de los responsables.

“En la investigación se va a poder establecer el calibre de las armas, la dirección. Se realizará un trabajo balístico para determinar la dirección e identificar al autor de estos hechos y ponerlo a disposición de la autoridad competente”, señaló.

Ambos policías heridos permanecen bajo evaluación médica, mientras las autoridades aguardan los diagnósticos oficiales para conocer la gravedad de las lesiones.

El operativo en San Julián estuvo marcado por enfrentamientos, uso de agentes químicos, ataques con piedras y petardos, además del reporte de disparos contra los efectivos policiales.

La situación continúa bajo investigación, mientras la Policía busca establecer responsabilidades por los ataques armados registrados durante el intento de desbloqueo.

Mira la programación en Red Uno Play