Bloqueo persiste en San Julián tras repliegue de policías y militares

Cerca del mediodía de hoy se registró el repliegue de las fuerzas del orden tras un violento operativo de intervención en el municipio de San Julián. La acción conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas buscaba despejar la carretera principal, la cual cumple más de dos semanas bloqueada por comunarios de la zona.

El operativo, que inició alrededor de las 6:00 de la mañana, derivó en más de tres horas de intensos enfrentamientos entre los uniformados y los bloqueadores. Ante la fuerte resistencia, las fuerzas de seguridad procedieron a retirarse del epicentro del conflicto.

El intento de desbloqueo dejó un saldo de varias personas heridas, incluyendo a miembros de la institución policial. Debido a la gravedad de las lesiones, se reportó que algunos efectivos tuvieron que ser evacuados de emergencia hacia la ciudad de Santa Cruz a bordo de un helicóptero para recibir atención médica inmediata.

Un contingente de aproximadamente 200 militares, junto a un grupo de policías, se trasladó hacia el vecino municipio de Cuatro Cañadas con el objetivo de resguardarse, evitar que se reactiven las confrontaciones y mantener una base de seguridad en el centro de dicha localidad.

El bloqueo en San Julián continúa completamente activo por parte de los comunarios locales.

A pesar de la retirada del punto central, un fuerte resguardo policial permanece en los alrededores del municipio para garantizar la seguridad de los ciudadanos y transportistas que intentan transitar y cruzar las zonas aledañas a este punto de conflicto que aún persiste.

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