En medio de la emergencia por las dificultades en las rutas, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, encabezó una Caravana Solidaria Humanitaria por la carretera Sucre–Yamparáez, con el objetivo de garantizar el traslado de ayuda esencial para la población.

La movilización humanitaria estuvo conformada por ambulancias, medicamentos, oxígeno y vehículos cisterna con combustible, recursos destinados a atender necesidades urgentes en hospitales, centros de salud y sectores que dependen de estos insumos para continuar operando.

Durante el recorrido, Ayllón pidió a los sectores movilizados permitir el paso de la caravana, remarcando que su finalidad no es política, sino estrictamente humanitaria.

La autoridad departamental señaló que el paso de ambulancias, medicamentos, oxígeno y combustible es fundamental para proteger la vida de la población, especialmente de pacientes que requieren atención médica oportuna.

La caravana busca asegurar que la ayuda llegue a su destino sin obstáculos, en un contexto donde las restricciones en las carreteras pueden poner en riesgo la atención de personas enfermas, el abastecimiento de insumos médicos y el funcionamiento de servicios esenciales.

Desde la Gobernación se destacó que la prioridad es garantizar la asistencia a quienes más lo necesitan y evitar que los conflictos afecten el derecho a la salud, la vida y la atención de emergencia.

Ayllón insistió en que los sectores movilizados deben actuar con sensibilidad y permitir el paso de los vehículos humanitarios, para que ambulancias, oxígeno, medicamentos y combustible puedan llegar oportunamente a la población.

La iniciativa se convierte en un llamado urgente a la solidaridad y a la responsabilidad, en medio de una situación que exige priorizar la vida por encima de cualquier medida de presión.

Mira la programación en Red Uno Play