Circulan videos de personas armadas durante conflictos en San Julián

Múltiples imágenes y videos que circulan de forma masiva en las redes sociales exponen a personas en posesión de armas de fuego largas, tales como salones y escopetas utilizadas habitualmente para la caza. Se presume que estos hombres armados emplearon dicho armamento contra las fuerzas del orden durante el intento de desbloqueo registrado esta mañana en el municipio de San Julián en Santa Cruz.

En los registros audiovisuales se puede apreciar presuntamente a varios manifestantes con los rostros cubiertos por capuchas y poleras para encubrir su identidad. Asimismo, los videos captaron a grupos de hombres transportándose en motocicletas mientras exhiben las armas de fuego en sus manos.

Saldo clínico del enfrentamiento armado

Los ataques perpetrados por estos grupos armados provocaron heridas a un contingente de al menos cuatro efectivos policiales, quienes tuvieron que ser evacuados de emergencia en helicóptero hasta el Hospital Obrero de Santa Cruz. Entre las bajas ingresadas al nosocomio de la Mutualista se reporta un uniformado con un impacto superficial de bala en el cráneo y un miembro del Grupo Delta herido en la pierna.

La respuesta de los bloqueadores impidió el éxito de la intervención gubernamental, forzando el repliegue de las camionetas policiales y los camiones militares tras más de cuatro horas de intento de desbloqueo. Para garantizar la seguridad del personal en retirada, los efectivos de la UTOP establecieron de emergencia una barrera de contención frente a las piedras, petardos y quemas de pastizales.

Nuevo punto de bloqueo en San Andrés

Transportándose en motocicletas, los movilizados se desplazaron rápidamente por las rutas vecinales del municipio cruceño. Esta reorganización les permitió instalar de manera inmediata un nuevo punto de bloqueo en la Comunidad de San Andrés, prolongando el conflicto vial que ya registra más de 20 días consecutivos.

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