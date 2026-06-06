Diputados definirá esta tarde el reglamento de Estados de Excepción

La Cámara de Diputados iniciará una sesión crucial hoy a las 14:00 bajo una modalidad mixta que combinará la presencia en el hemiciclo con la participación virtual. El objetivo principal del encuentro es la aprobación del reglamento de Estado de Excepción, norma que posteriormente será promulgada por el presidente Rodrigo Paz.

Desde el piso 19 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz, se coordinan los detalles para garantizar el desarrollo de esta jornada que busca dar certidumbre al país. El debate se concentrará en regular las medidas de emergencia en un contexto nacional marcado por la alta conflictividad social.

Un debate centrado en las fuerzas del orden

La diputada por Libre, Sofía Rocha, destacó el respaldo de su bancada señalando que "es una ley de gran importancia, especialmente para el Ejecutivo". Asimismo, la legisladora aclaró que "la ausencia de la normativa igualmente no le quitaría la autoridad presidencial de que pueda dictarla él mismo".

Además, Rocha indicó que “vamos a aprobar también en la bancada Libre por unanimidad, vamos a abrirle el camino a Rodrigo Paz para que él pueda ejecutar este tipo de actuaciones respaldadas en la Constitución Política del Estado. El país vive días de mucho conflicto, hay heridos incluso de bala por nuestros efectivos de la policía boliviana”.

Rocha adelantó que se priorizará este punto único, prestando especial atención al artículo 26 sobre la presunción de legalidad operativa para la policía y las fuerzas armadas. Esta medida surge tras registrarse jornadas violentas en el país que incluso han dejado heridos de bala.

Mira la programación en Red Uno Play