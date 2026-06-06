“La bala atravesó el casco”: camarada del policía herido relata la angustia vivida en San Julián

En las puertas de la sala de emergencias del Hospital Obrero de la ciudad de Santa Cruz, un efectivo de la Unidad de Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) brindó las primeras y dramáticas declaraciones sobre el estado de salud de su compañero de curso, el primer policía que resultó baleado en la cabeza durante el violento operativo en San Julián.

El uniformado, visiblemente consternado pero aliviado por el estado actual de su camarada, confirmó que el proyectil logró atravesar el casco de seguridad, pero que de forma milagrosa la gravedad de la lesión no fue fatal en el momento del impacto.

Un disparo de "alto calibre" desde la distancia

De acuerdo con el testimonio del efectivo de la UTOP, las características del ataque sugieren el uso de armamento pesado por parte de los bloqueadores.

"Se confirma que sería de bala. Creo que es un tipo de alto calibre porque ha sido de una distancia lejana. El proyectil de bala ha atravesado el casco y, gracias a Dios, por el impacto la bala se detuvo en el cráneo", relató el uniformado.

El reporte médico preliminar compartido por el camarada detalló que el fuerte impacto le provocó una hemorragia pequeña, la cual requirió de manera inmediata una intervención de tres puntadas. "Él está bien, se encuentra hablando. Espero, con la bendición de Dios, que no pueda aumentar esa hemorragia, pero está todo tranquilo", añadió, señalando que todo el curso de la promoción se encuentra movilizado para brindarle el apoyo necesario.

Un policía de 22 años en su primer año de servicio

La víctima de este atentado fue identificada como el policía Juan Wilfredo Yupanqui, de tan solo 22 años de edad, quien apenas cumple sus primeros meses de servicio dentro de la institución del orden tras haber egresado recientemente.

Su compañero lamentó que les toque afrontar una situación de tal magnitud a tan poco tiempo de haber iniciado su carrera profesional: "Actualmente tenemos, tanto él como yo, meses de servicio en la cual ha pasado este hecho. Nosotros nos adecuamos a lo que es el uso de la fuerza y vamos con nuestro equipo nomás", explicó respecto a las condiciones en las que acudieron a la intervención de la carretera.

Finalmente, el efectivo de la UTOP corroboró el panorama crítico que se vivía a esa hora en el Hospital Obrero, señalando que pudo observar el ingreso de al menos otros tres policías a la zona de emergencias —uno de ellos con un impacto de proyectil visible en la pierna izquierda— y advirtió que, según los informes que manejaban internamente, continuaban llegando más uniformados heridos desde el punto de conflicto.

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