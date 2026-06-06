Incendian puesto policial en Los Troncos tras operativo en San Julián

Tras la intervención policial para despejar el punto de bloqueo que se encontraba instalado desde hace 20 días en la zona de San Julián, un puesto policial ubicado en la localidad de Los Troncos fue incendiado.

Las imágenes que llegaron hasta la sala de redacción de Red Uno muestran una densa columna de humo que emerge de la infraestructura policial, evidenciando la magnitud del incendio.

El hecho se produjo luego de los operativos ejecutados por efectivos del orden para restablecer la circulación vehicular en esta importante vía que une Santa Cruz con Beni.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas a consecuencia del incendio ni han precisado el alcance de los daños materiales ocasionados en el puesto policial.

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