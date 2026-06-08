El violento operativo de desbloqueo de carreteras en el municipio de San Julián dejó un saldo de seis policías heridos, encendiendo las alarmas por el uso de armas de fuego contra las fuerzas del orden. El informe médico oficial detalló la ubicación y gravedad de los impactos, revelando que cuatro de los efectivos fueron alcanzados por proyectiles de bala en zonas críticas del cuerpo.

El caso de mayor preocupación se centra en un uniformado que recibió un impacto de bala directamente en el cráneo. Según el secretario de Salud de Santa Cruz, Germán Antelo, el uniformado se salvó de milagro debido a la trayectoria del proyectil:

"Por suerte la bala no penetró a nivel cerebral, produjo un daño superficial adentro, pero el paciente está muy bien, está consciente y despierto", informó la autoridad médica.

Debido a la localización del disparo en la cabeza, el paciente fue ingresado de urgencia a la unidad de terapia intensiva bajo estricta observación. Sin embargo, los especialistas confirmaron que no presenta ningún déficit neurológico y que, por las características de la lesión ósea y cutánea, su evolución apunta a ser favorable.

Impactos en extremidades superiores y contusiones

El reporte médico especificó el estado del resto de los uniformados que ingresaron de emergencia a la Caja Nacional de Salud:

Heridas de bala en el hombro: Otros dos efectivos policiales resultaron con impactos de proyectil localizados en la región del hombro. Ambos se encuentran despiertos, estables y bajo el cuidado de traumatólogos y cirujanos.

Politraumatismos: Los dos policías restantes del grupo de seis civiles evacuados no presentan heridas por armas de fuego, sino lesiones y contusiones severas en diversas partes del cuerpo producto de golpes directos durante los enfrentamientos.

Para garantizar una respuesta inmediata ante la gravedad de la situación, la Secretaría de Salud coordinó de manera directa con un equipo de neurocirujanos y especialistas médicos, asegurando una atención pronta y eficiente para todo el contingente afectado.

Mira la programación en Red Uno Play