Paz dice que no permitirá que "intereses narcoterroristas" acaben la democracia en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este domingo que no permitirá que "intereses narcoterroristas" destruyan la democracia del país, como respuesta al mensaje del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien le expresó su respaldo frente a los sectores que exigen su renuncia.

"El Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cartel de las Américas (A3C) rechazan todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente @Rodrigo_PazP en Bolivia. Estados Unidos está observando. Bolivia no debe permitir que caiga", escribió Hegseth en X.

Ante ello, Paz respondió en la misma red social que "Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo".

También afirmó que su Gobierno atenderá "los reclamos justos", pero no permitirá "que intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia" boliviana que "costó construir".

Los bloqueos de carreteras, que se mantienen desde el 6 de mayo, son impulsados por campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia de Paz como "única demanda" y sin opción de diálogo.

En las últimas semanas, los bloqueos se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y, especialmente, oxígeno medicinal para los centros de salud.

Esto ocurre después de que el Parlamento sancionó recientemente la ley que reglamenta los estados de excepción, permite la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de "conmoción interna" cuando la Policía sea rebasada y que aún debe ser promulgada por el mandatario.

Sin embargo, Paz todavía debe definir si dicta o no la medida que, según la Constitución, deberá ser posteriormente aprobada por el Legislativo.

El sábado, Paz convocó a los dirigentes campesinos y obreros al diálogo y les pidió que "no se dejen usar" por Morales, a quien responsabilizó de financiar las protestas con dinero "ilícito" proveniente del "narcotráfico".

El jefe de Estado también sostuvo que el objetivo de Morales es eludir a la Justicia, ya que está acusado de trata agravada de personas por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija cuando era presidente, en 2016.

A mediados de mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija emitió una nueva orden de aprehensión contra el exmandatario, quien permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, resguardado por cientos de sus seguidores.

Durante estas protestas han muerto siete personas por falta de atención médica oportuna, debido a los bloqueos, y otras tres en el contexto de los enfrentamientos, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo.

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