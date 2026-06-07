Paz agradece apoyo de EE. UU. y rechaza intentos de desestabilización

El presidente Rodrigo Paz agradeció este domingo el respaldo expresado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien días atrás ratificó el compromiso de su país de colaborar con Bolivia en la defensa de la democracia en medio de la crisis social que atraviesa el país.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario destacó que el Gobierno continuará atendiendo las demandas legítimas de la población, aunque advirtió que no permitirá acciones que busquen desestabilizar el orden democrático.

“Gracias, @SecWar. Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo”, escribió Paz.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado señaló que el Gobierno mantendrá abiertos los espacios de atención a las demandas sociales, pero rechazó cualquier intento de generar inestabilidad política.

“Siempre atenderemos los reclamos justos, pero no permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia que tanto nos costó construir”, afirmó.

El mandatario concluyó su mensaje con una expresión de respaldo a la institucionalidad democrática del país: “Bolivia seguirá de pie”.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por bloqueos de carreteras y movilizaciones que se mantienen en distintas regiones del país desde hace más de un mes y que, entre sus principales demandas, exigen la renuncia del presidente.

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