Paz publica imagen inédita con referentes de la izquierda boliviana

El presidente Rodrigo Paz Pereira publicó este domingo en su cuenta de X una fotografía histórica en la que aparece junto a destacados líderes y dirigentes políticos vinculados a la izquierda boliviana que participaron en la lucha por la recuperación de la democracia durante los gobiernos militares.

En la imagen se observa, entre otros, al expresidente Hernán Siles Zuazo, además de Antonio Araníbar, Jaime Paz Zamora y Óscar Eid, figuras que desempeñaron distintos roles durante los años de resistencia a los regímenes militares que gobernaron el país en las décadas de 1970 y principios de 1980.

La publicación fue difundida en medio de la actual coyuntura política y social que atraviesa Bolivia. Aunque el mandatario no acompañó la imagen con un texto explicativo, la fotografía evoca una etapa clave de la historia nacional marcada por la lucha por las libertades democráticas y el retorno al orden constitucional.

La publicación generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron el valor histórico de la fotografía y recordaron el papel que desempeñaron sus protagonistas en la recuperación de la democracia boliviana.

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