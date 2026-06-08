Banco Unión cierra temporalmente agencias y cajeros en Oruro y el Trópico por los bloqueos

Banco Unión informó el cierre temporal de sus agencias y cajeros automáticos en el departamento de Oruro y en la zona del Trópico de Cochabamba debido a la situación generada por los bloqueos de carreteras que se mantienen en distintas regiones del país.

A través de un comunicado oficial, la entidad señaló que la decisión busca precautelar la seguridad de las personas y proteger la integridad física tanto de sus clientes como de sus colaboradores.

“Esta medida se adopta con el objetivo de precautelar la seguridad de las personas, priorizando la integridad física de nuestros clientes y colaboradores ante la coyuntura nacional”, señala el documento difundido por la entidad bancaria.

Bloqueos generan afectaciones en varios sectores

La medida se produce en medio de una creciente crisis social derivada de los bloqueos de carreteras que comenzaron el pasado 6 de mayo y que actualmente afectan a gran parte del territorio nacional.

Las movilizaciones son impulsadas por sectores campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz como condición para levantar las medidas de presión.

Durante las últimas semanas, los puntos de bloqueo se extendieron a seis departamentos del país, provocando dificultades en el transporte de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos.

Canales digitales continúan habilitados

Pese al cierre temporal de agencias y cajeros en las zonas afectadas, Banco Unión aseguró que sus plataformas digitales continúan funcionando con normalidad.

“Nuestros canales digitales continúan operativos las 24 horas del día”, indicó la entidad en su comunicado.

La situación ocurre mientras diferentes sectores económicos y sociales expresan preocupación por las consecuencias de los bloqueos, que ya generan problemas de abastecimiento y afectan el normal desarrollo de actividades en varias regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play