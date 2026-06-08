¡Aliste los abrigos! Siete departamentos serán afectados por un frente frío

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde este lunes 8 de junio de 2026 ingresará un frente frío al territorio nacional, con impacto mayor en la región oriental del país.

Según la pronosticadora Gilda Mamani, Santa Cruz y Pando serán las regiones más afectadas por lluvias y posibles tormentas eléctricas desde el inicio de la semana.

Lluvias, tormentas y humedad

El sistema traerá alta humedad, generando inestabilidad atmosférica y precipitaciones significativas. Las lluvias y tormentas eléctricas serán más evidentes entre lunes y martes, especialmente en:

Santa Cruz

Pando

Beni

Cochabamba (Trópico)

La Paz y Yungas

Tarija

Chuquisaca

Amazonía

Descenso de temperaturas

El frente frío provocará descenso térmico en varias regiones, con valores que podrían alcanzar entre 4 y 6 °C, mientras que en algunas zonas del occidente boliviano se prevén temperaturas por debajo de cero durante las madrugadas.

El Senamhi recomendó a la población abrigarse adecuadamente y a los conductores extremar precauciones en las carreteras, especialmente en Santa Cruz y Beni.

Recomendaciones oficiales

Mantenerse informado con los reportes oficiales de Senamhi .

. Portar paraguas y ropa de abrigo en zonas con lluvias y humedad.

en zonas con lluvias y humedad. Conducir con precaución , ya que las precipitaciones pueden generar superficies resbaladizas.

, ya que las precipitaciones pueden generar superficies resbaladizas. Tomar medidas preventivas frente al frío extremo, especialmente durante las madrugadas.

El organismo reiteró que continuará realizando seguimiento del fenómeno y actualizando los pronósticos conforme evolucionen las condiciones climáticas durante la semana.

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