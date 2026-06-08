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¡Aliste los abrigos! Siete departamentos serán afectados por un frente frío

El Senamhi recomendó a la población abrigarse adecuadamente y a los conductores extremar precauciones en las carreteras, especialmente en Santa Cruz y Beni.

Red Uno de Bolivia

07/06/2026 20:23

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¡Aliste los abrigos! Siete departamentos serán afectados por un frente frío. Foto de referencia AFP.
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde este lunes 8 de junio de 2026 ingresará un frente frío al territorio nacional, con impacto mayor en la región oriental del país.

Según la pronosticadora Gilda Mamani, Santa Cruz y Pando serán las regiones más afectadas por lluvias y posibles tormentas eléctricas desde el inicio de la semana.

Lluvias, tormentas y humedad

El sistema traerá alta humedad, generando inestabilidad atmosférica y precipitaciones significativas. Las lluvias y tormentas eléctricas serán más evidentes entre lunes y martes, especialmente en:

  • Santa Cruz
  • Pando
  • Beni
  • Cochabamba (Trópico)
  • La Paz y Yungas
  • Tarija
  • Chuquisaca
  • Amazonía

Descenso de temperaturas

El frente frío provocará descenso térmico en varias regiones, con valores que podrían alcanzar entre 4 y 6 °C, mientras que en algunas zonas del occidente boliviano se prevén temperaturas por debajo de cero durante las madrugadas.

El Senamhi recomendó a la población abrigarse adecuadamente y a los conductores extremar precauciones en las carreteras, especialmente en Santa Cruz y Beni.

Recomendaciones oficiales

  • Mantenerse informado con los reportes oficiales de Senamhi.
  • Portar paraguas y ropa de abrigo en zonas con lluvias y humedad.
  • Conducir con precaución, ya que las precipitaciones pueden generar superficies resbaladizas.
  • Tomar medidas preventivas frente al frío extremo, especialmente durante las madrugadas.

El organismo reiteró que continuará realizando seguimiento del fenómeno y actualizando los pronósticos conforme evolucionen las condiciones climáticas durante la semana.

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