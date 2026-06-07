UMSA, Gobernación y OMS firman convenio para garantizar oxígeno en hospitales paceños

La Gobernación de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) suscribieron un convenio interinstitucional destinado a fortalecer la producción y provisión de oxígeno medicinal para hospitales y centros de salud del área metropolitana paceña.

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, destacó que el acuerdo permitirá acceder a financiamiento y recursos técnicos para ampliar la capacidad de producción de oxígeno en el instituto especializado de la universidad.

“Vamos a poder tener aquí en el instituto de la universidad una planta de oxígeno que proveerá de forma permanente a todos los hospitales del área metropolitana de La Paz”, afirmó la autoridad.

Revilla explicó que el convenio contempla la participación conjunta de la Gobernación, la UMSA y la OMS, con el objetivo de incrementar e incluso duplicar la producción actual de oxígeno medicinal, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud departamental.

Por su parte, la rectora de la UMSA, María Eugenia García, resaltó que la iniciativa permitirá garantizar el abastecimiento de este insumo estratégico para los establecimientos de salud y reducir la dependencia de la producción proveniente de otros departamentos.

Las autoridades coincidieron en que el proyecto contribuirá a mejorar la seguridad sanitaria en el departamento, asegurando un suministro permanente de oxígeno para la atención de pacientes en hospitales y centros médicos de la región.

El convenio surge en un contexto en el que las dificultades logísticas y los conflictos sociales han generado la escases de insumos esenciales para el sistema de salud.

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