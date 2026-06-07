Conductores bloquean la ruta a Los Yungas por la falta de combustibles

Un grupo de conductores instaló este domingo puntos de bloqueo en la carretera que conecta la ciudad de La Paz con Los Yungas, en demanda al Gobierno para que garantice el abastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio de la región.

Los movilizados señalaron que la medida surge debido a la escasez de carburantes que afecta a la zona desde hace varios días. Según denunciaron los conductores que bloquean en el sector de Chuquiaguillo, el combustible no llega a los surtidores desde el pasado miércoles.

Los manifestantes también denunciaron presuntos casos de reventa de combustible. De acuerdo con su versión, algunas personas estarían comercializando el carburante a precios que alcanzan los 40 bolivianos por unidad de venta.

“Desde el miércoles no llega combustible y nadie nos da una respuesta clara”, reclamó uno de los afectados durante la protesta.

Los conductores aseguraron además que los administradores de las estaciones de servicio tampoco cuentan con información precisa sobre cuándo se normalizará el abastecimiento, situación que ha incrementado la incertidumbre entre transportistas y pobladores de la región.

Los movilizados exigen una solución inmediata y advirtieron que mantendrán la medida de presión hasta recibir garantías sobre la distribución regular de combustibles en Los Yungas.

La protesta genera dificultades en la circulación vehicular hacia Los Yungas, una de las principales rutas de conexión entre el departamento de La Paz y las provincias del norte paceño.

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