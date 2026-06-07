Cámara de Diputados continúa con el debate sobre la ley de estados de excepción

La Cámara de Diputados continúa este sábado por la noche con la sesión instalada para tratar el proyecto de ley que reglamenta los estados de excepción, en un debate que se mantiene en curso tras haber sido aprobado su tratamiento con dispensación de trámite.

El pleno de la Cámara de Diputados, que sesiona en modalidad híbrida —presencial y virtual—, instaló la jornada legislativa cerca de las 16:30, luego de la verificación de quórum y de un minuto de silencio por los hechos registrados en horas de la mañana durante el operativo de desbloqueo en San Julián, en el departamento de Santa Cruz.

Posteriormente, los legisladores procedieron a la lectura de correspondencia y se sometió a votación la modalidad de tratamiento del proyecto.

De los 115 parlamentarios participantes, 82 votaron a favor de la dispensación de trámite, alcanzando la mayoría de dos tercios necesaria para acelerar el proceso legislativo.

Durante la sesión, el diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, declaró: “Hemos llegado a tal nivel de degradación en el país, que la moda ahora son los corredores humanitarios (...) Ahora tenemos que pedir permiso a los violentos por corredores humanitarios”.

El debate se desarrolla en medio de un clima de alta tensión social, tras 37 días de protestas y movilizaciones en el país, principalmente en el departamento de La Paz.

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