CIDH expresa preocupación por conflictos en Bolivia y llama al diálogo 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el incremento de conflictividad en Bolivia, en el contexto de las protestas y bloqueos de carreteras que se desarrollan desde mayo de 2026.

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, el organismo instó a las autoridades y a la población a priorizar el diálogo para encontrar soluciones a las demandas sociales.

“La CIDH reitera su preocupación ante la escalada de la conflictividad social en Bolivia en el marco de las protestas iniciadas en mayo de 2026 y llama al Estado y a la sociedad toda a priorizar el diálogo para atender las demandas sociales”, señaló la entidad.

El pronunciamiento surge en medio del bloqueo indefinido de carreteras convocado por organizaciones sindicales y civiles en rechazo al presidente Rodrigo Paz, medida que ha generado tensión en distintas regiones del país y afectaciones al transporte, el abastecimiento y la actividad económica.

La CIDH también recordó que cualquier medida de excepción que pudiera adoptarse debe ajustarse a los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Ante las discusiones en curso, la CIDH recuerda que las medidas de Estados de excepción deben adecuarse al artículo 27 de la Convención Americana y a los estándares interamericanos, y debe atender la necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, temporalidad y control jurídico de las medidas”, añadió el organismo.

El llamado de la CIDH se produce luego de los violentos enfrentamientos registrados durante un operativo policial de desbloqueo en la carretera hacia San Julián, en el departamento de Santa Cruz. Como resultado de la intervención, varios policías y civiles resultaron heridos.

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