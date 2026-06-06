Gobierno, alcaldes y organizaciones sociales firman acuerdo por la pacificación de Potosí

El Gobierno nacional, autoridades municipales y organizaciones sociales de Potosí firmaron este sábado un acuerdo interinstitucional destinado a fortalecer la pacificación y promover el desarrollo del departamento mediante la ejecución de proyectos prioritarios y la coordinación entre los distintos niveles del Estado.

Según información de la agencia estatal ABI, el encuentro fue encabezado por los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y de Economía, José Gabriel Espinoza, quienes participaron en representación del presidente Rodrigo Paz.

Durante la reunión, las autoridades escucharon las demandas de los gobiernos municipales y analizaron alternativas para atender las principales necesidades de la región.

“En el marco de la visión de país impulsada por el presidente Rodrigo Paz, se reafirma el compromiso con la paz social, el diálogo y la ejecución de proyectos prioritarios en salud, educación e infraestructura, orientados a mejorar la calidad de vida del pueblo potosino”, señaló la cartera de Economía mediante sus redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas remarcó que el diálogo es el mecanismo fundamental para resolver conflictos y construir consensos. La institución sostuvo que el acuerdo permitirá fortalecer la coordinación institucional y generar respuestas concretas a las demandas de la población.

Las autoridades coincidieron en que el entendimiento alcanzado representa un paso importante para garantizar la estabilidad, la paz social y la ejecución de obras que beneficien a los habitantes de Potosí.

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