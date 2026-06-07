Leigue pide diálogo para evitar más violencia en medio de los bloqueos

El monseñor René Leigue se refirió este domingo a los conflictos sociales que atraviesa Bolivia y exhortó a los distintos sectores a priorizar el diálogo para evitar una escalada de la violencia en medio de los bloqueos que se registran en diferentes puntos del país desde hace más de un mes.

Durante su homilía dominical, la autoridad eclesiástica lamentó que algunas posiciones cierren las puertas al entendimiento y advirtió que la falta de diálogo deriva en mayores confrontaciones.

“Estamos en un momento de tensión. Qué difícil cuando se cierran al diálogo. Siempre decimos que el diálogo es la mejor salida a cualquier problema que tenemos. Si nos cerramos al diálogo, ahí viene la violencia y ya no tienen razón las cosas que se piden”, manifestó Leigue.

El prelado señaló que la violencia genera más violencia y remarcó la necesidad de construir espacios de conversación sinceros para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta el país.

“Somos personas débiles, somos humanos, pero ahí está el Señor que viene por ustedes. No se sientan aislados, solos. Yo estoy con ustedes. Lo único que tienen que hacer es reconocer que yo estoy ahí. Dejémonos ayudar por el Señor, que sea nuestra guía, nuestra luz, que nos lleve por el camino correcto”, expresó.

Asimismo, el arzobispo abordó el deterioro de la convivencia social y llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre su responsabilidad individual frente a la crisis, cuestionando la tendencia de exigir cambios a otros sin asumir compromisos propios.

“Exigimos a otros que pongan orden, ¿pero nosotros no somos parte de ese desorden en la sociedad o en nuestro país? Queremos que otros hagan lo que a mí me corresponde hacer y, si no soy parte de la solución, soy parte del problema”, afirmó.

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