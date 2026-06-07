Cámara de Diputados aprueba la Ley de Estados de Excepción y la remite al Ejecutivo

La Cámara de Diputados sancionó el Proyecto de Ley N.º 161/2025-2026, que regula los Estados de Excepción y busca garantizar la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la protección de la ciudadanía ante amenazas externas, conmociones internas o desastres naturales.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar.

La norma define el Estado de Excepción como un régimen jurídico extraordinario y temporal, dispuesto por el Presidente del Estado, destinado a preservar el orden constitucional y la seguridad del país frente a situaciones excepcionales.

El proyecto, compuesto por 27 artículos, regula los Estados de Excepción conforme al Parágrafo III del Artículo 139 de la CPE. Establece su finalidad, ámbito territorial y principios rectores, enmarcados en la constitucionalidad, proporcionalidad, necesidad, subsidiariedad, no discriminación, presunción de legitimidad, temporalidad, gradualidad, uso diferenciado de la fuerza y buena fe.

Asimismo, regula las causales y procedimientos para la finalización de un Estado de Excepción, así como los mecanismos de rendición de cuentas. Garantiza la vigencia de los derechos fundamentales y determina la participación de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público durante su aplicación.

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