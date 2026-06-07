¡La pasión mundialista llega a tu pantalla! Súper Deportivo Copa del Mundo estrena edición especial

El fútbol vuelve a encender la pasión de los fanáticos en Bolivia con Súper Deportivo Copa del Mundo 2026, el programa que te mantendrá al tanto de todas las noticias, estadísticas, análisis de selecciones y las figuras que brillarán en la máxima fiesta del fútbol.

Desde curiosidades, historias y perfiles de jugadores, hasta las tácticas que marcarán la diferencia en cada partido, esta edición especial está diseñada para los verdaderos amantes del deporte rey.

No te pierdas el gran estreno este domingo desde las 21:00 por Red Uno, y acompaña a nuestros periodistas y expertos en fútbol en un recorrido apasionante por todo lo que rodea al Mundial 2026.

Además, mantente conectado de lunes a viernes con emisiones especiales a las 11:45 y 21:30, donde podrás disfrutar de contenido exclusivo y análisis profundo que te pondrá al frente de la emoción mundialista.

¡La pasión del Mundial comienza aquí, y tú no puedes quedarte fuera!

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