Loza reitera pedido de pausa humanitaria en los bloqueos de Cochabamba

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, reiteró este sábado su llamado a establecer una pausa humanitaria en los bloqueos, con el objetivo de garantizar el tránsito de ambulancias, alimentos y transportistas, en medio de la crisis que ha encarecido los productos básicos en los últimos días.

“Con respeto a la lucha de nuestras hermanas y hermanos movilizados, solicito considerar una pausa humanitaria de ocho horas en los bloqueos para permitir el paso de ambulancias, alimentos y transportistas”, escribió Loza en sus redes sociales.

El gobernador enfatizó que esta medida no implica renunciar a ninguna demanda, sino priorizar la vida, la salud y el bienestar de la población.

En un video difundido en sus cuentas oficiales, Loza respondió además al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien cuestionó la solicitud. “Pedir una pausa humanitaria no es hipocresía. Hipocresía es hablar de paz mientras se rechaza el diálogo y se profundiza la crisis. Que el pueblo juzgue quién busca la paz y quién apuesta por la confrontación”, manifestó.

Con esta solicitud, Loza busca que las autoridades y los movilizados prioricen la atención de urgencias médicas y el abastecimiento de alimentos, mientras la situación de bloqueo continúa afectando la economía y la vida diaria en el departamento de Cochabamba.

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