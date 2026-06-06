Transporte pesado anuncia denuncias colectivas contra cabecillas de bloqueos

El sector del transporte pesado internacional se pronunció con dureza tras el violento intento de desbloqueo registrado en las primeras horas de la mañana en San Julián. Marcelo Cruz, representante del sector, lamentó el saldo de policías heridos en el cumplimiento de su deber y calificó la situación que viven los transportistas atrapados en las carreteras como "terrible".

Cruz elevó el tono de la denuncia al asegurar que quienes sostienen los bloqueos no son manifestantes comunes, sino grupos con formación táctica. "Nosotros habíamos denunciado ya que en los puntos de bloqueo hay delincuentes subversivos, porque esas personas con armamento no son personas simplemente de los bloqueadores, son personas entrenadas. La técnica que están usando es de paramilitares", afirmó el dirigente, apuntando además que estos grupos estarían siendo financiados directamente desde la región del Chapare.

Para el transporte pesado, la escalada de violencia y el perjuicio económico exigen una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades judiciales y legislativas. El sector reprochó que la Asamblea Legislativa no haya aprobado a tiempo las normas necesarias para frenar estas medidas de presión y garantizar el libre tránsito. Exigen que se activen de inmediato las órdenes de aprehensión no solo contra quienes están en las carreteras, sino contra los cabecillas, organizadores y financiadores de lo que califican como un "desastre económico para todos los bolivianos".

El dirigente alertó también sobre la crítica situación humanitaria de los transportistas que llevan más de dos semanas varados en la ruta principal de San Julián, afirmando que se encuentran "retenidos, secuestrados y de rehenes" debido al actuar de estos grupos.

Ante la falta de soluciones, Cruz anunció que el sector no se quedará de brazos cruzados: "El día lunes vamos a activar las denuncias colectivas contra los cabecillas de estas organizaciones. Ni siquiera son organizaciones sociales, son organizaciones criminales que están haciendo daño a los bolivianos", concluyó.

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