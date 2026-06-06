Elon Musk vuelve a sorprender al mundo. Durante una conversación con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, el fundador de SpaceX reveló los planes inmediatos de Starlink: la constelación de satélites que promete transformar la conectividad global.

Según Musk, Starlink lanzará 100.000 satélites de comunicaciones, una cifra que multiplica por diez la cantidad actual y que permitirá un ancho de banda 10 a 20 veces superior al de la versión 2. La nueva generación, bautizada Starlink V3, tendrá velocidades impresionantes y latencia reducida, gracias a que los satélites operarán a 350 km de altitud, 200 km más cerca de la Tierra que los actuales, logrando una respuesta casi instantánea de la red.

El impacto será brutal: el ancho de banda de cada satélite V3 pasará de 96 Gbps a 1024 Gbps, y la capacidad total por lanzamiento saltará de 2.600 Gbps a 61.000 Gbps cuando toda la constelación esté en órbita. Musk apunta a que esta tecnología no solo mejorará la conexión de hogares y empresas, sino que será clave para la era de la Inteligencia Artificial y los robots, que requieren flujos de datos ultrarrápidos.

El despliegue de Starlink V3 se realizará con los cohetes Starship, y aunque aún no hay una fecha exacta, se espera que los primeros lanzamientos se produzcan en el último trimestre de este año. Musk promete que la experiencia de conexión será incomparable, con velocidades y estabilidad que superan cualquier estándar actual de internet satelital.

Con este ambicioso plan, Starlink no solo busca ser la referencia en conectividad, sino redefinir lo que entendemos por internet global, acercando la tecnología a rincones del planeta antes imposibles de conectar.

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