Bolivia cae goleada 4-0 ante Escocia en amistoso internacional

La Selección Boliviana cayó por 4-0 frente a Escocia en el amistoso internacional disputado este sábado en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey.

El compromiso marcó el inicio de una nueva etapa para la Verde bajo el mando de Óscar Villegas, pero el resultado dejó varias dudas por la fragilidad defensiva, la falta de generación ofensiva y la dificultad del equipo nacional para reaccionar ante la presión europea.

Escocia fue superior desde los primeros minutos y golpeó temprano. A los 5 minutos, Lawrence Shankland abrió el marcador tras una jugada que encontró mal parada a la defensa boliviana.

Bolivia intentó acomodarse en el partido, pero no logró sostener la pelota ni generar peligro claro sobre el arco rival. El equipo escocés mantuvo la intensidad, presionó alto y aprovechó los espacios que dejó la Verde en el fondo.

A los 23 minutos, Scott McTominay amplió la ventaja para Escocia, confirmando el dominio del combinado europeo. Minutos después, a los 30, Che Adams marcó el tercero y dejó el partido cuesta arriba para Bolivia antes del descanso.

En la segunda parte, la Verde buscó corregir algunos errores y adelantar líneas, pero la diferencia futbolística se mantuvo. Escocia administró el resultado, controló los tiempos del partido y terminó sellando el 4-0 definitivo.

El resultado representa un duro golpe para Bolivia en el inicio de este nuevo proceso, aunque también deja una lectura clara para el cuerpo técnico: el equipo necesita ajustar la marca, mejorar la salida desde el fondo, ganar intensidad y encontrar mayor peso ofensivo.

Para Escocia, el amistoso sirvió como una buena prueba de preparación, mostrando contundencia, orden y superioridad física ante un seleccionado boliviano que no pudo equiparar el ritmo del compromiso.

Ahora, Bolivia deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en su próximo amistoso internacional ante Argelia, previsto para el 10 de junio, donde buscará mostrar una mejor imagen y corregir los errores que quedaron expuestos ante Escocia.

Resumen del partido

Resultado final: Bolivia 0-4 Escocia.

Estadio: Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey.

Goles: Lawrence Shankland, Scott McTominay, Che Adams y un cuarto tanto escocés en el complemento.

Figura del partido: Escocia mostró mayor intensidad colectiva y contundencia ofensiva.

Lo preocupante para Bolivia: errores defensivos, poca profundidad y escasa reacción tras los goles.

Próximo partido de Bolivia: ante Argelia, el 10 de junio.

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